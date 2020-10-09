Семилетний сын Плющенко показал великолепную растяжку. Видео
Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее видео, в котором показано, как он выполняет великолепную растяжку под руководством тренера.
«Доброе утро! Мальчики всегда не такие растянутые, как девочки, но… Тяжело в учении, легко в бою», — подписал он видеоролик.
Подписчики юного спортсмена восхитились его гибкостью. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.
«Трудяга, не слушай злые языки, ты большой молодец!»
«Молодец, трудолюбивый, весь в папу».
«Конечно, гибкостью не в папу, пируэт бильман в его исполнении был великолепен. Но, если много трудиться, у Саши всё получится. Успехов и сил ребёнку!»
Евгений Плющенко показал фото на фоне оранжевого «Порше» и был раскритикован подписчиками
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