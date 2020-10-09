Радионова, закончившая карьеру, выступит с показательным номером на Кубке России в Москве

Российская фигуристка Елена Радионова выступит с показательным номером на этапе Кубка России в Москве, который пройдёт с 10 по 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Радионова выйдет на лёд ДС «Мегаспорт» 10 октября, после короткой программы спортивных пар.

Напомним, в сентябре 21-летняя Радионова официально объявила о завершении карьеры. Она первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2013 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.