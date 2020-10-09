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«В твоей руке, всегда горячей, моя холодная рука». Ильиных показала фото с возлюбленным

«В твоей руке, всегда горячей, моя холодная рука». Ильиных показала фото с возлюбленным
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным. На снимке Ильиных и Полунин нежно держат друг друга за руки.

«В твоей руке, всегда горячей, моя холодная рука», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.

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