Елизавета Худайбердиева — об услышанной критике в адрес фигуристок: у меня уши завяли

Образовавшие в межсезонье новый танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали об отношении к критике. Спортсмены стали победителями первого этапа Кубка России в Сызрани.

«Слава богу, что мы не такие популярные, как девушки. Срач — это еще полбеды. Есть реально люди, у которых настоящая ненависть. Пишут комментарии, где желают смерти, угрозы в директе, говорят, что ты ужасный, страшный, жирный. Все это без причины.

Расскажу реальный случай. На открытых прокатах в «Мегаспорте» мы стояли у раздевалок с Аннабель Морозов. А позади нас происходил какой-то пипец. Сидели женщины, которые были не болельщиками фигурного катания, а поддерживали именно Этери Тутберидзе, Аню Щербакову, Камилу Валиеву. Но когда выходила какая-то другая девочка, то у них была не критика, не отмалчивание, как когда ты не болеешь за этого человека, а просто поливали говном. «Предала родину, уехала за океан, предательница, программы дерьмо, музыка ни о чем» — понятно, про кого. У меня уши завяли, потому что все девочки молоденькие, я не представляю, как они с этим борются.

Нет никаких заговоров. Каждый старается, катается для себя, своего кайфа и выкладывается по полной. Никто не заслуживает таких плохих комментариев», — приводит слова Худайбердиевой Sport24.

«Будьте добрее. Мы так не злимся друг на друга, мы все дружим. И вы не злитесь. Почитать, посмеяться — это одно, но у людей разная психика. Мы так не ругаемся. Надо быть спокойнее, добрее, переживать за тех, за кого болеете, а кто не нравится — просто не говорить ничего, зачем выливать на человека грязь. Мне тоже много кто не нравится.

Грамотная критика — это классно, когда ты можешь что-то цепануть, а у тебя глаз замылился. Кто-то иногда напишет, можно что-то зацепить. Объективная критика — это круто», — сказал Базин.