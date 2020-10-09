Алина Загитова ответила подписчику, назвавшему её толстушкой

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на комментарий на своей странице в «Инстаграме», оставленный под фотографией спортсменки из студии передачи «Доброе утро» на Первом канале. Пользователь с ником beliy_kaska назвал фигуристку толстушкой.
«Надеюсь, вам стало легче от этого комментария», — написала Загитова в ответ.
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Остальные комментарии, которых набралось около полутора тысяч, носят позитивный характер. Подписчики восхищаются красотой Алины.
С декабря 2019 года карьера Загитовой приостановлена. Фигуристка, окончив школу, поступила на факультет журналистики и вместе с Алексеем Ягудиным является ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Тренировки Загитова не прекращала.
- 9 октября 2020
-
18:52
-
18:31
-
15:00
-
13:10
-
12:27
-
11:39
-
10:36
-
10:31
-
10:00
-
09:21
- 8 октября 2020
-
23:48
-
23:43
-
22:52
-
21:53
-
18:23
-
17:52
-
16:42
-
16:28
-
16:23
-
15:35
-
14:06
-
14:03
-
13:32
-
12:58
-
12:54
-
12:45
-
12:29
-
12:27
-
11:48
-
11:33
-
11:00
-
09:43
- 7 октября 2020
-
23:50
-
23:04
-
21:50