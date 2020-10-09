Алина Загитова ответила подписчику, назвавшему её толстушкой

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на комментарий на своей странице в «Инстаграме», оставленный под фотографией спортсменки из студии передачи «Доброе утро» на Первом канале. Пользователь с ником beliy_kaska назвал фигуристку толстушкой.

«Надеюсь, вам стало легче от этого комментария», — написала Загитова в ответ.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Остальные комментарии, которых набралось около полутора тысяч, носят позитивный характер. Подписчики восхищаются красотой Алины.

С декабря 2019 года карьера Загитовой приостановлена. Фигуристка, окончив школу, поступила на факультет журналистики и вместе с Алексеем Ягудиным является ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Тренировки Загитова не прекращала.