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Алина Загитова ответила подписчику, назвавшему её толстушкой

Алина Загитова ответила подписчику, назвавшему её толстушкой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на комментарий на своей странице в «Инстаграме», оставленный под фотографией спортсменки из студии передачи «Доброе утро» на Первом канале. Пользователь с ником beliy_kaska назвал фигуристку толстушкой.

«Надеюсь, вам стало легче от этого комментария», — написала Загитова в ответ.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Остальные комментарии, которых набралось около полутора тысяч, носят позитивный характер. Подписчики восхищаются красотой Алины.

С декабря 2019 года карьера Загитовой приостановлена. Фигуристка, окончив школу, поступила на факультет журналистики и вместе с Алексеем Ягудиным является ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Тренировки Загитова не прекращала.

Загитова рассказала о проблеме, с которой столкнулась в роли ведущей «Ледникового периода»
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