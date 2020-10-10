Александра Трусова выполнила аксель 3,5 оборота перед этапом Кубка России
Академия «Ангелы Плющенко» опубликовала в «Инстаграме» новую запись. Пресс-служба академии Евгения Плющенко показала тренировку воспитанниц перед стартом этапа Кубка России в Москве. Во время пробных прокатов Александра Трусова выполнила аксель в три с половиной оборота.
«Тренировка девушек, второй этап Кубка России. Москва, «Мегаспорт». Александра Трусова. У бортика — тренеры Евгений Плющенко и Дмитрий Михайлов», — говорится в записи в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Ангелы Плющенко».
Второй этап Кубка России по фигурному катанию будет проходить в Москве с 10 по 13 октября. Трусова впервые после перехода к Плющенко от Этери Тутберидзе выступит на официальных соревнованиях.
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