Александра Трусова выполнила аксель 3,5 оборота перед этапом Кубка России

Академия «Ангелы Плющенко» опубликовала в «Инстаграме» новую запись. Пресс-служба академии Евгения Плющенко показала тренировку воспитанниц перед стартом этапа Кубка России в Москве. Во время пробных прокатов Александра Трусова выполнила аксель в три с половиной оборота.

«Тренировка девушек, второй этап Кубка России. Москва, «Мегаспорт». Александра Трусова. У бортика — тренеры Евгений Плющенко и Дмитрий Михайлов», — говорится в записи в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Ангелы Плющенко».

Второй этап Кубка России по фигурному катанию будет проходить в Москве с 10 по 13 октября. Трусова впервые после перехода к Плющенко от Этери Тутберидзе выступит на официальных соревнованиях.