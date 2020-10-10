Синицына и Кацалапов могут сняться с с произвольного танца на втором этапе Кубка России

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов могут досрочно завершить выступления на втором этапе Кубка России, который проходит в Москве. Причиной такого решения может стать травма Виктории, сообщил тренер дуэта Александр Жулин.



«Синицина каталась в ритм-танце с сильной болью в колене. Не уверен по поводу участия её в произвольном танце. Катается на уколах. Но будем стараться», — цитирует Жулина ТАСС.



Синицина и Кацалапов — серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019). По итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Москве они занимают первое место. Произвольный танец пары должны представить в воскресенье.