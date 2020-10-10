Семененко лидирует после короткой программы на этапе Кубка России в Москве

Фигурист Евгений Семененко захватил лидерство после короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Второй результат перед произвольным прокатом у Артёма Ковалёва, представляющего академию Евгения Плющенко, третий — Артём Лежеев из Санкт-Петербурга.
Произвольную программу мужчины представят в воскресенье, 11 октября.
Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва.
Мужчины. Короткая программа
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург, СШОР «Звёздный лёд») — 85,83 балла
2. Артем Ковалёв (Москва, академия ФК «Ангелы Плющенко») — 83,85
3. Артем Лежеев (Санкт-Петербург — Республика Карелия, СПб СШОР) — 83,32
4. Александр Самарин (Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука) — 82,77
5. Петр Гуменник (Санкт-Петербург, АНО «СК ФК Тамары Москвиной») — 79,51
6. Марк Кондратюк (Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука) — 77,01
7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург, СПб СШОР) — 74,22
8. Алексей Ерохов (Москва, ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный») — 71,25
9. Никита Вахрушев (Ленинградская область, ВСШОР) — 48,01.
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