Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Семененко лидирует после короткой программы на этапе Кубка России в Москве

Семененко лидирует после короткой программы на этапе Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Фигурист Евгений Семененко захватил лидерство после короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Второй результат перед произвольным прокатом у Артёма Ковалёва, представляющего академию Евгения Плющенко, третий — Артём Лежеев из Санкт-Петербурга.

Произвольную программу мужчины представят в воскресенье, 11 октября.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва.
Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург, СШОР «Звёздный лёд») — 85,83 балла
2. Артем Ковалёв (Москва, академия ФК «Ангелы Плющенко») — 83,85
3. Артем Лежеев (Санкт-Петербург — Республика Карелия, СПб СШОР) — 83,32
4. Александр Самарин (Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука) — 82,77
5. Петр Гуменник (Санкт-Петербург, АНО «СК ФК Тамары Москвиной») — 79,51
6. Марк Кондратюк (Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука) — 77,01
7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург, СПб СШОР) — 74,22
8. Алексей Ерохов (Москва, ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный») — 71,25
9. Никита Вахрушев (Ленинградская область, ВСШОР) — 48,01.

Синицина и Кацалапов захватили лидерство на этапе Кубка России в Москве после ритм-танца
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020