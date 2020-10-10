Семененко лидирует после короткой программы на этапе Кубка России в Москве

Фигурист Евгений Семененко захватил лидерство после короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Второй результат перед произвольным прокатом у Артёма Ковалёва, представляющего академию Евгения Плющенко, третий — Артём Лежеев из Санкт-Петербурга.



Произвольную программу мужчины представят в воскресенье, 11 октября.



Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва.

Мужчины. Короткая программа



1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург, СШОР «Звёздный лёд») — 85,83 балла

2. Артем Ковалёв (Москва, академия ФК «Ангелы Плющенко») — 83,85

3. Артем Лежеев (Санкт-Петербург — Республика Карелия, СПб СШОР) — 83,32

4. Александр Самарин (Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука) — 82,77

5. Петр Гуменник (Санкт-Петербург, АНО «СК ФК Тамары Москвиной») — 79,51

6. Марк Кондратюк (Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука) — 77,01

7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург, СПб СШОР) — 74,22

8. Алексей Ерохов (Москва, ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный») — 71,25

9. Никита Вахрушев (Ленинградская область, ВСШОР) — 48,01.