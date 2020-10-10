Бестемьянова: не увидела другого ребра на флипе. Трусовой оценки занизили

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты короткой программы в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России в Москве. Александра Трусова занимает третье место, уступая лидирующей Камиле Валиевой около 10 баллов. На втором месте — Дарья Усачёва.



«Странно, что Трусовой сделали вычет за другое ребро на флипе. Все мы прыгали, знаем. Не увидела другого ребра на флипе. Показалось, что Трусовой оценки занизили. Валиева была абсолютно божественна. Усачёва тоже хорошо каталась. Что касается тройного акселя Трусовой, то она будет его качественно исполнять. Она умничка — рискует, делает. Прыжок был абсолютно замечательный, всё правильно сделала, просто на приземлении её чуть повело и она не смогла вытащить его. Но прыжок был великолепен», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Валиева лидирует после короткой программы на этапе КР в Москве, Трусова — третья