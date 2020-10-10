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Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе КР в Москве

Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе КР в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Москвичи Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. За прокат Павлюченко и Ходыкин получили от судей 71,97. Дарья и Денис на 7 баллов опередили единственных соперников — Ясмину Кадырову и Ивана Бальченко из Пермского края.

С московского этапа по разным причинам снялись сразу несколько спортивных пар. Среди них Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 11 октября.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва
Спортивные пары. Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) – 71,97.
2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Пермский край) – 64,69.

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