Александра Трусова: очень хотела показать аксель на соревнованиях
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве рассказала, что её задачей было исполнение тройного акселя.
«У меня была задача — аксель. Очень хотела показать его на соревнованиях. Работали, конечно, над скольжением, вращениями, над всеми элементами, прыжками. Стараюсь прыгать все, которые умею. Поздравления с первым тройным акселем? Спасибо. Завтра еще соревнования, произвольные, всё посмотрите», — сказала Трусова Первому каналу.
Из-за ошибки при приземлении с акселя в 3,5 оборота и найденного судьями неверного ребра на флипе Трусова занимает третье место после короткой программы, уступая лидирующей Камиле Валиевой около 10 баллов.
Валиева лидирует после короткой программы на этапе КР в Москве, Трусова — третья
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