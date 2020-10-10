Александра Трусова: очень хотела показать аксель на соревнованиях

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве рассказала, что её задачей было исполнение тройного акселя.

«У меня была задача — аксель. Очень хотела показать его на соревнованиях. Работали, конечно, над скольжением, вращениями, над всеми элементами, прыжками. Стараюсь прыгать все, которые умею. Поздравления с первым тройным акселем? Спасибо. Завтра еще соревнования, произвольные, всё посмотрите», — сказала Трусова Первому каналу.

Из-за ошибки при приземлении с акселя в 3,5 оборота и найденного судьями неверного ребра на флипе Трусова занимает третье место после короткой программы, уступая лидирующей Камиле Валиевой около 10 баллов.