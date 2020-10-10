Липницкая — Трусовой: Сашуля, умница, очень прибавила!

Олимпийская чемпионка в команде Юлия Липницкая поддержала двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову после исполнения короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Трусова, которая в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занимает третье место, уступая Камиле Валиевой около 10 баллов. При этом Трусова — единственная из участниц, кому удалось исполнить тройной аксель, хотя и не без помарки на приземлении.
«Сашуля, умница, очень прибавила! Завтра держаться», — написала Липницкая в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой
Произвольную программу на втором этапе Кубка России женщины покажут завтра, 11 октября.
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