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Липницкая — Трусовой: Сашуля, умница, очень прибавила!

Липницкая — Трусовой: Сашуля, умница, очень прибавила!
Фигурное катание / Кубок России 0

Олимпийская чемпионка в команде Юлия Липницкая поддержала двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову после исполнения короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Трусова, которая в межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занимает третье место, уступая Камиле Валиевой около 10 баллов. При этом Трусова — единственная из участниц, кому удалось исполнить тройной аксель, хотя и не без помарки на приземлении.

«Сашуля, умница, очень прибавила! Завтра держаться», — написала Липницкая в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой

Произвольную программу на втором этапе Кубка России женщины покажут завтра, 11 октября.

Валиева лидирует после короткой программы на этапе КР в Москве, Трусова — третья
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