Алина Загитова примет участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание» в Москве

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы Алина Загитова примет участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание», который пройдёт 6–7 ноября на «ЦСКА Арене». В ярком и зрелищном мероприятии выступят лучшие представители столичных школ фигурного катания, сообщает сайт дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта.
В рамках фестиваля пройдут первый этап Кубка города Москвы и соревнования среди взрослых любителей Mozer Team. Кульминацией фестиваля станет гала-вечер, в ходе которого для гостей мероприятия выступят мировые звёзды фигурного катания Алина Загитова, Артур Даниелян, Хавьер Фернандес, танцевальные дуэты Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков.
Ведущими гала-вечера выступят Дмитрий Губерниев и «Бригада «У».
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