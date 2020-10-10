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14-летняя Дарья Усачёва: ощущаю себя взрослым человеком

14-летняя Дарья Усачёва: ощущаю себя взрослым человеком
Фигурное катание / Кубок России 0

14-летняя Дарья Усачёва, которая занимает второе место после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве, прокомментировала свой прокат.

«Рада, что соревнования вообще состоялись, потому что очень соскучилась. На контрольных прокатах в августе я каталась по юниорам, но мне хотелось попробовать себя и на взрослом уровне. Если честно, я и ощущаю себя взрослым человеком.

Готовились к соревнованиям, как обычно. Делали целиковые прокаты программ, работали над элементами, всё оттачивали. Конечно, карантин, перерыв сказывались на подготовке. Но у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому старту и сделать всё задуманное. По своим ощущениям, конечно, что-то я могла сделать лучше. Мне кажется, это не самый лучший мой прокат. Но это начало.

По сравнению с контрольными прокатами сейчас мне было выходить на лёд спокойнее, чувствовала себя увереннее, потому что больше времени прошло, и на тренировках всё получалось лучше, чем до прокатов. Так что я была уверена в себе. Хочется, чтобы и в произвольной сохранилось это ощущение», — приводит слова Усачёвой пресс-служба ФФККР.

Валиева лидирует после короткой программы на этапе КР в Москве, Трусова — третья
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