Роспотребнадзор может закрыть «Мегаспорт», где проходит Кубок России по фигурному катанию

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции для профилактики COVID-19 во дворце спорта «Мегаспорт», сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова.
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе управлением Роспотребнадзора по Москве проводилось обследование спорткомплекса «Мегаспорт», расположенного по адресу: Ходынский бульвар, д. 3, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима», — приводит слова Пановой Агентство городских новостей «Москва».
Эксперт отметила, что юридическое лицо дворца спорта «Мегаспорт» может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 и 2 ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа на сумму до 500 тыс. руб. или его деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.
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