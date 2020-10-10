Жулин: реакция Плющенко на оценки Трусовой вполне понятна

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, тренер Александр Жулин высказал мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Подопечная Евгения Плющенко около 10 баллов уступает лидирующей Камиле Валиевой.

«Судьи не просто так сидят на своём месте и явно знают то, чего не знаем мы. Для меня сегодня не было никаких вопросов. Показалось, вся первая тройка получила адекватные оценки. Трусовой засчитали аксель в три с половиной оборота, но просто отминусовали баллы за ошибку на приземлении. Отсюда и итоговая оценка. Также, думаю, Александра не набрала в качестве скольжения во второй оценке. Но любой тренер переживает за своего подопечного, поэтому реакция Плющенко вполне понятна. Каждому кажется, что его спортсмену недодали баллов», — приводит слова Жулина RT.