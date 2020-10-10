Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Жулин: реакция Плющенко на оценки Трусовой вполне понятна

Жулин: реакция Плющенко на оценки Трусовой вполне понятна
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, тренер Александр Жулин высказал мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Подопечная Евгения Плющенко около 10 баллов уступает лидирующей Камиле Валиевой.

«Судьи не просто так сидят на своём месте и явно знают то, чего не знаем мы. Для меня сегодня не было никаких вопросов. Показалось, вся первая тройка получила адекватные оценки. Трусовой засчитали аксель в три с половиной оборота, но просто отминусовали баллы за ошибку на приземлении. Отсюда и итоговая оценка. Также, думаю, Александра не набрала в качестве скольжения во второй оценке. Но любой тренер переживает за своего подопечного, поэтому реакция Плющенко вполне понятна. Каждому кажется, что его спортсмену недодали баллов», — приводит слова Жулина RT.

Плющенко — об оценках Трусовой: мировое сообщество фигурного катания всё понимает!
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020