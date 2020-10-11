Алина Загитова получила в подарок огромную корзину роз

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова получила невероятный подарок. На катке «Хрустальный» болельщик подарил 18-летней фигуристке огромную корзину роз цвета фуксии — 1001 штуку.
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Фото с болельщиком можно посмотреть на странице teamzagitova в «Инстаграме».
В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, а в начале нового сезона стало известно, что спортсменка поступила в вуз, а также стала ведущей телешоу «Ледниковый период». При этом пока неизвестно, будет ли Загитова участвовать в каких-либо соревнованиях.
Ранее она снялась с контрольных прокатов сборной России, а также отказалась выступить на этапах Кубка России. Без участия в этих соревнованиях она не сможет попасть в национальную команду.
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