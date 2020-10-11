Синицина и Кацалапов намерены продолжить выступление на этапе Кубка России в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов намерены продолжить выступление на втором этапе Кубка России в Москве, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на тренера дуэта Александра Жулина.

По результатам ритм-танца Синицина и Кацалапов являются лидерами среди танцевальных пар. После выступления Жулин сказал, что Виктория каталась с сильной болью в колене, из-за чего участие пары в произвольной программе оставалось под вопросом.

Синицина и Кацалапов — серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019). По итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Москве они занимают первое место. Произвольный танец пары должны представить в воскресенье.