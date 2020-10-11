Тарасова: Трусова — львёнок с лапками, цепляется ими за лёд. Она ещё сделает аксель

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Трусова попробовала исполнить аксель в 3,5 оборота, но допустила ошибку при приземлении, также судьи усмотрели неверное ребро на тройном флипе фигуристки.

«Трусова неплохо выступила, и я поздравляю Женю Плющенко. Во всяком случае, она себя превозмогла, сделала аксель. Не совсем технически точно, но удержалась, не упала. Мне кажется, симпатичная программа, которую она чувствует. Саша не просто так поднимает и опускает ручки, поворачивает взгляд. Музыка внутри неё. Она ещё сделает аксель. Трусова — львёнок с лапками, цепляется ими за лёд. Она вызывает восторг. Прекрасная девочка, которая идёт на четверные и не боится», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.