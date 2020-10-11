Лидер 2-го этапа Кубка России Семененко: короткую программу посвятил Плющенко

Фигурист Евгений Семененко, лидирующий на втором этапе Кубка России после короткой программы, поделился впечатлениями после проката.

«В первый раз катался на этой арене, таком большом катке, да еще на публике. Другие старты в этом сезоне проходили без зрителей. В Питере уже выступал по мастерам, но эти соревнования совсем другого уровня. Немного волновался, конечно, но постарался все сделать. На этом этапе были небольшие две ошибочки, но дебют, считаю, удался.



Нет особой разницы, выступать на взрослом уровне или на юниорском, в любом случае, надо делать свое. Главное, у меня есть желание конкурировать, доказывать и показывать, что умею.



Программа, которую катаю в этом сезоне, мне нравится. Настоял, чтобы взяли музыку из «Бандитского Петербурга», под которую когда-то выступал Евгений Плющенко. Эту программу посвятил Жене – ученику Алексея Николаевича и Татьяны Николаевны Мишиных. Не боюсь, что нас будут сравнивать в этой программе, так как она поставлена под ту же музыку. Мне хочется показывать достойное катание и конкурировать с соперниками», — приводит слова Семененко пресс-служба ФФККР.