«Маленькая леди стала молодой женщиной». Канадский комментатор Бартон — о Трусовой

Бывший канадский фигурист, а ныне комментатор Тед Бартон прокомментировал выступление Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.

«Потрясающе смотреть, как Саша Трусова стала лучше в каждом движении, которое делает в ходе короткой программы, и обрела связь с музыкой. Эта маленькая леди стала молодой женщиной на льду, при этом сохранив прекрасную физическую форму. Очень здорово!» — написал Бартон на своей странице в "Твиттере".

Трусова попробовала исполнить аксель в 3,5 оборота, но допустила ошибку при приземлении, также судьи усмотрели неверное ребро на тройном флипе фигуристки. Александра, в межсезонье перешедшая в академию Плющенко, занимает третье место после короткой программы, около 10 баллов уступая лидирующей ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой.