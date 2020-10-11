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«Маленькая леди стала молодой женщиной». Канадский комментатор Бартон — о Трусовой

«Маленькая леди стала молодой женщиной». Канадский комментатор Бартон — о Трусовой
Фигурное катание / Кубок России 0

Бывший канадский фигурист, а ныне комментатор Тед Бартон прокомментировал выступление Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.

«Потрясающе смотреть, как Саша Трусова стала лучше в каждом движении, которое делает в ходе короткой программы, и обрела связь с музыкой. Эта маленькая леди стала молодой женщиной на льду, при этом сохранив прекрасную физическую форму. Очень здорово!» — написал Бартон на своей странице в "Твиттере".

Трусова попробовала исполнить аксель в 3,5 оборота, но допустила ошибку при приземлении, также судьи усмотрели неверное ребро на тройном флипе фигуристки. Александра, в межсезонье перешедшая в академию Плющенко, занимает третье место после короткой программы, около 10 баллов уступая лидирующей ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой.

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