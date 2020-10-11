Рудковская — о Кубке России: времена другие, пора адекватные баллы фигуристам ставить

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась о судействе на втором этапе Кубка России.

«Саша Трусова — боец! Времена другие сейчас, пора уже адекватные баллы спортсменам ставить. Мальчиков, кстати, адекватно судят. Не знаете почему?» — написала Рудковская в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Трусова попробовала исполнить аксель в 3,5 оборота, но допустила ошибку при приземлении, также судьи усмотрели неверное ребро на тройном флипе фигуристки. Александра, в межсезонье перешедшая в академию Плющенко, занимает третье место после короткой программы, около 10 баллов уступая лидирующей ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой.