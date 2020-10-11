Жулин: у Синициной «провалилось» колено, наступил болевой шок. Иначе бы докатали программу

Александр Жулин, тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, объяснил, почему паре не удалось завершить произвольный танец на втором этапе Кубка России в Москве.

«Мы будем стараться выступать, ничего не собираемся пропускать. Если сумеем восстановиться за неделю, поедем выступать в Сочи. Вика каталась на уколах. В конце концов наступил болевой шок, из-за этого мы и остановились. Колено „провалилось“. Иначе бы докатали программу. Ехали нормально сегодня», — приводит слова Жулина «Р-Спорт».

Синицина и Кацалапов — серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019). По итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Москве они занимают первое место. Произвольный танец пары должны представить в воскресенье.