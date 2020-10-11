Жулин: у Синициной «провалилось» колено, наступил болевой шок. Иначе бы докатали программу

Александр Жулин, тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, объяснил, почему паре не удалось завершить произвольный танец на втором этапе Кубка России в Москве.
«Мы будем стараться выступать, ничего не собираемся пропускать. Если сумеем восстановиться за неделю, поедем выступать в Сочи. Вика каталась на уколах. В конце концов наступил болевой шок, из-за этого мы и остановились. Колено „провалилось“. Иначе бы докатали программу. Ехали нормально сегодня», — приводит слова Жулина «Р-Спорт».
Синицина и Кацалапов — серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019). По итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Москве они занимают первое место. Произвольный танец пары должны представить в воскресенье.
- 11 октября 2020
-
15:56
-
15:37
-
15:20
-
15:09
-
14:50
-
13:44
-
12:45
-
12:34
-
11:14
-
10:33
-
10:08
-
09:58
-
09:30
-
09:00
-
00:17
- 10 октября 2020
-
23:28
-
22:17
-
22:10
-
22:02
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:13
-
19:56
-
19:24
-
18:57
-
18:34
-
18:21
-
18:08
-
17:27
-
16:06
-
15:43
-
14:52
-
12:18
- 9 октября 2020
-
22:30