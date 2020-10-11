Владислав Радимов: Тутберидзе — с полной и безоговорочной победой. Браво, Этери!

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил Этери Тутберидзе с успешным выступлением её учениц на втором этапе Кубка России в Москве.

«Тутберидзе — с полной и безоговорочной победой. Браво, Этери!» — написал Радимов на своей странице в "Твиттере".

Первое место после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве занимает чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. На втором месте — её подруга по школе «Самбо-70» Дарья Усачёва. Третий результат показала Александра Трусова, перешедшая в межсезонье в академию Евгения Плющенко. Трусова попыталась исполнить аксель в 3,5 оборота, но допустила ошибку при приземлении.

Сегодня, 11 октября, фигуристки представят произвольные программы.