Владислав Радимов: Тутберидзе — с полной и безоговорочной победой. Браво, Этери!
Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил Этери Тутберидзе с успешным выступлением её учениц на втором этапе Кубка России в Москве.
«Тутберидзе — с полной и безоговорочной победой. Браво, Этери!» — написал Радимов на своей странице в "Твиттере".
Первое место после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве занимает чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. На втором месте — её подруга по школе «Самбо-70» Дарья Усачёва. Третий результат показала Александра Трусова, перешедшая в межсезонье в академию Евгения Плющенко. Трусова попыталась исполнить аксель в 3,5 оборота, но допустила ошибку при приземлении.
Сегодня, 11 октября, фигуристки представят произвольные программы.
«Настоящее произведение искусства». Тарасова — о короткой программе Камилы Валиевой
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