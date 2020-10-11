Фигурист Артём Ковалёв выиграл второй этап Кубка России подряд

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артём Ковалёв выиграл второй подряд этап Кубка России по фигурному катанию. Ковалёв, шедший вторым после короткой программы, стал лучшим в произвольной и возглавил итоговую таблицу.

Отметим, по сумме двух программ Ковалёв набрал 255,82 балла, что превышает его результат в Сызрани более чем на 26 баллов. Особого прогресса Ковалёв достиг в произвольной программе, улучшив свой результат сразу на 27 баллов.

На второе место поднялся Александр Самарин, на третьем — Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва

Мужчины

1. Артём Ковалёв (Москва) – 255,82.

2. Александр Самарин (Москва) – 253,10.

3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 249,46.

4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 249,05.

5. Артём Лежеев (Санкт-Петербург – Республика Карелия) — 224,74.

6. Алексей Ерохов (Москва) – 219,16.