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Фигурист Артём Ковалёв выиграл второй этап Кубка России подряд

Фигурист Артём Ковалёв выиграл второй этап Кубка России подряд
Фигурное катание / Кубок России 0

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артём Ковалёв выиграл второй подряд этап Кубка России по фигурному катанию. Ковалёв, шедший вторым после короткой программы, стал лучшим в произвольной и возглавил итоговую таблицу.

Отметим, по сумме двух программ Ковалёв набрал 255,82 балла, что превышает его результат в Сызрани более чем на 26 баллов. Особого прогресса Ковалёв достиг в произвольной программе, улучшив свой результат сразу на 27 баллов.

На второе место поднялся Александр Самарин, на третьем — Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва
Мужчины

1. Артём Ковалёв (Москва) – 255,82.
2. Александр Самарин (Москва) – 253,10.
3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 249,46.
4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 249,05.
5. Артём Лежеев (Санкт-Петербург – Республика Карелия) — 224,74.
6. Алексей Ерохов (Москва) – 219,16.

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