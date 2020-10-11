Артём Ковалёв: две победы на этапах Кубка России меня не расслабляют

Победитель второго этапа Кубка России по фигурному катанию 17-летний Артём Ковалёв прокомментировал вторую подряд победу на этапах национальных соревнований.

«Конечно, я очень нервничал, хотя это был второй этап для меня. К сожалению, не всё получилось. Был небольшой нервяк, но в целом, считаю, справился. В короткой и произвольной программе у меня были помарочки, и я понимаю, что терять на этом баллы нельзя.

Мне было приятно, что на протяжении всего проката произвольной программы зрители меня поддерживали. Это непередаваемые ощущения, которые надо пережить всем! Две победы на этапах Кубка России, понятно, меня не расслабляют. Знаю, над чем нужно работать. Над новыми четверными, скольжением, вращениями, дорожками, чтобы получать больше баллов, больше плюсов… Работать над четверным тулупом, потому что если в произвольной я могу прыгать четверной сальхов два раза, то в короткой не могу повторять один и тот же прыжок, тем самым набираю меньше, чем те люди, которые прыгают два четверных…

Конечно, устал сейчас и после этого старта можно немного выдохнуть. Но расслабляться не стоит. Сезон непростой, потому что на прокатах я катался по юниорам, а на этих стартах выступаю по взрослым. Мы изначально, после прокатов были уверены, что в сезоне поедем по мастерам, потому что по юниорам уже не то, мне 17 лет, надо двигаться дальше. Только отбираться на первенство России – это уже немного по-детски…

Ожидал ли от себя, что выиграю два этапа Кубка России? Как сказали Евгений Викторович Плющенко и Александр Сергеевич Волков: делай просто свою работу. Да, на тренировках я катал лучше, но, надеюсь, еще покажу свои удачные прокаты», — приводит слова Ковалёва пресс-служба ФФККР.