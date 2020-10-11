Фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России в Москве

Александра Трусова стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

В произвольной программе Трусова чисто исполнила два четверных тулупа, один из которых в каскаде с тройным, и упала при приземлении с четверного лутца. Этот контент позволил ей опередить лидировавшую после короткой программы Камилу Валиеву, которая отлично исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным, но упала с сольного четверного тулупа. Обе фигуристки не справились с одним из каскадов, Валиева также упала с тройного лутца.

Третье место заняла Дарья Усачёва, чисто откатавшая программу без четверных прыжков.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва

Женщины



1. Александра Трусова (Москва) – 240,59.

2. Камила Валиева (Москва) – 233,70

3. Дарья Усачёва (Москва) – 233,20.

4. Анна Фролова (Москва) – 201,92.

5. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 196,83.