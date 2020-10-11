Камила Валиева: упасть с лутца — это не выступление по мастерам

Камила Валиева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве. Валиева чисто выполнила четверной тулуп в каскаде с двойным, но упала с сольного четверного тулупа, тройного лутца и не смогла сделать второй прыжок в каскаде с ещё одним лутцем.



«Немного обидно, что на тренировках я почти всегда катаю чисто, за исключением небольших помарок на тулупе. Взять и упасть с лутца — для меня это нечто из ряда вон. Когда я распрыгиваюсь, то первым делаю именно тройной лутц. Упасть с лутца — это не выступление по мастерам.



Только начало сезона? Ты должен всегда катать чисто. Довольна короткой программой, во время которой почти не нервничала. Но на то она и короткая, всего три прыжка, особо незачем нервничать. А над произвольной нужно работать ещё больше, чем раньше. Видимо, во мне что-то не так щёлкнуло.



Моя мотивация — больше не допускать таких нелепых ошибок и катать чисто. Ну и обязательно делать два тулупа», — сказала Валиева Первому каналу.

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