Траньков: если Валиева справится с «Болеро» под конец сезона — это будет бомба!

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Лидировавшая после короткой программы спортсменка упала с четверного тулупа и тройного лутца, а также не смогла исполнить второй прыжок в каскаде с ещё одним лутцем.
«С Валиевой ничего не произошло. Молодая девочка с огромным будущим. Её прошлогодние программы вошли в историю фигурного катания и украсили наш вид.
В этом году произвольная программа «Болеро». Это очень сложная тема, мне сложно говорить в пользу выбора музыки. Тутберидзе и Глейхенгауз в силу успехов лучше знают, какую музыку выбирать, но для меня это очень спорно. Это более зрелая музыка. Если Камила справится с ней под конец сезона — это будет бомба! Но сейчас это выглядит сыро, с контрольных прокатов и по сей день», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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