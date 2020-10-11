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Траньков: если Валиева справится с «Болеро» под конец сезона — это будет бомба!

Траньков: если Валиева справится с «Болеро» под конец сезона — это будет бомба!
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Лидировавшая после короткой программы спортсменка упала с четверного тулупа и тройного лутца, а также не смогла исполнить второй прыжок в каскаде с ещё одним лутцем.

«С Валиевой ничего не произошло. Молодая девочка с огромным будущим. Её прошлогодние программы вошли в историю фигурного катания и украсили наш вид.

В этом году произвольная программа «Болеро». Это очень сложная тема, мне сложно говорить в пользу выбора музыки. Тутберидзе и Глейхенгауз в силу успехов лучше знают, какую музыку выбирать, но для меня это очень спорно. Это более зрелая музыка. Если Камила справится с ней под конец сезона — это будет бомба! Но сейчас это выглядит сыро, с контрольных прокатов и по сей день», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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