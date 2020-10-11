Тарасова: Валиева упала-убилась на первом прыжке, её немножко колбасило

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировал выступление Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Лидировавшая после короткой программы спортсменка упала с четверного тулупа и тройного лутца, а также не смогла исполнить второй прыжок в каскаде с ещё одним лутцем.



«Валиева выступила с недочётами, немного нападалась. Очень жаль, но это начало года. Это уникальная девочка, и мне очень нравится её программа. Камила катается осознанно, она понимает, что делает, и доносит это до нас. Упала-убилась на первом прыжке, а второй был совершенно изумительный четверной. Немножко её колбасило. Сегодня она немного не выходила наверх в прыжках. У неё же очень большие и высокие прыжки, а сегодня этого не было, и поэтому была близка ошибка. Когда в самом начале стукнешься головой или вообще всем телом, это всегда отрезвляет. Это ещё и больно, ко всему прочему», — сказала Тарасова Первому каналу.