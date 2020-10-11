Дарья Усачёва: расстроилась из-за того, что сорвала последнее вращение

Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Москве. Усачёва продемонстрировала прокат без четверных прыжков и заняла итоговое третье место.



«Я расстроилась из-за того, что сорвала последнее вращение. Во-первых, это нечистое исполнение. Во-вторых, мне не хватило полбалла до возможного второго места. Прыжки, возможно, были близки к идеальным, но ещё нужно много работать. Из этого турнира вынесем то, что нужно держать элементы до конца, терпеть, быть увереннее в себе. Конечно, я должна дальше стремиться к высоким местам, каждый день учить что-то новое, повышать себя в техническом плане, внутренне работать над собой», — сказала Усачёва Первому каналу.

Фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России в Москве