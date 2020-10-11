Павлюченко и Ходыкин выиграли этап Кубка России в Москве среди спортивных пар

Москвичи Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали победителями второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве в соревнованиях спортивных пар. За прокат произвольной программы Павлюченко и Ходыкин получили от судей 136,42. Дарья и Денис на 15 баллов опередили единственных соперников — Ясмину Кадырову и Ивана Бальченко из Пермского края. Разница по сумме двух программ составила 22 балла.



С московского этапа по разным причинам снялись сразу несколько спортивных пар. Среди них Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва

Спортивные пары



1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) – 208,39.

2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Пермский край) – 186,39.