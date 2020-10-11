Бестемьянова: Трусова ставит перед собой высокие цели и идёт к ним, большая спортсменка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. После короткой программы Трусова уступала 10 балов Камиле Валиевой.



«Ожидала, что Трусова отыграет десять баллов. Сегодня её катание не было безупречным, но она большая молодец. Видно, что она ставит перед собой высокие цели и идёт к ним, большая спортсменка.



Главное — Саша стала стабильнее, видно, что она проводит огромную работу. Также отмечу программу, она стала интереснее.



Не могу рассуждать о том, насколько это тренерский успех. Могу рассуждать только о том, как Саша отлично работает и идёт к своим целям», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России в Москве