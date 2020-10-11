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Виктория Синицина: сожалею, что не смогли показать наш новый произвольный танец

Виктория Синицина: сожалею, что не смогли показать наш новый произвольный танец
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка Европы Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, обратилась к болельщикам.

Пара была заявлена на второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве и лидировала после ритмического танца. Однако из-за проблем с коленом у Виктории Синицина и Кацалапов не сумели завершить произвольный танец.

«Мои хорошие, спасибо вам за столько добрых слов! Травмы, это неотъемлемая часть в жизни спортсмена. Все мы через это проходим!

Хочу поблагодарить за понимание и слова поддержки! Я постараюсь быстрее восстановиться, и мы снова увидимся на льду. Спасибо Никите и всему тренерскому штабу за поддержку.

Я очень сожалею, что не смогли показать наш новый произвольный танец до конца, и мне очень жаль, что боль была уже нетерпимой. Мы боролись и не привыкли сдаваться», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

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