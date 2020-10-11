Тренер Трусовой: готовим физическую форму Саши к исполнению пяти четверных

Дмитрий Михайлов, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, прокомментировал победу своей воспитанницы на втором этапе Кубка России в Москве.

«Мы готовились, много с Сашей занимались скольжением, прыжковой частью. Обидно сегодня за лутц-риттбергер, так как на тренировках он выполняется безошибочно. Сегодня вышло недоразумение, если можно так сказать.

Прокатом в целом довольны. Разберём его, после того как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам. Будем улучшать, что-то добавим, что-то изменим. Будем пробовать усиливать контент по мере поступления.

Мы готовим её физическую форму к исполнению пяти четверных. Как будет готова, сразу же добавим. О сроках говорить некорректно, хотя бы даже в связи с обстановкой в мире.

Почему потеряла уровни на вращениях? Чуть-чуть не додержала, начала опаздывать в музыку, как ей показалось, и вышла из вращения раньше. Такое бывает. Будем плотно работать над вращениями и дорожкой, так как это ещё и бонусы приносит, как мы увидели по вчерашнему дню.

Мы первые, а баллы — это баллы. Про короткую программу Евгений Викторович вчера все прокомментировал, все читали, наверное. Мы все же понимаем, что могло быть чуть побольше. Саша сделала шаг вперёд, сделала тройной аксель. Да, с ошибкой, но это шаг вперёд для неё. Но оспаривать судейство не в моей компетенции как минимум. Наша задача — сделать на голову выше, чтобы к следующему старту баллы увеличились», — приводит слова Михайлова Sport24.