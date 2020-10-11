Урманов — о «Болеро» Валиевой: не уверен, что Камила понимает, о чём катается

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов высказал мнение, что произвольная программа «Болеро» на музыку Равеля не совсем подходит 14-летней фигуристке Камиле Валиевой.

Валиева заняла второе место на втором этапе Кубка России в Москве, уступив Александре Трусовой, выступавшей на музыку из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта».

«Я всегда стараюсь думать в пользу всех спортсменов, и, на мой взгляд, у неё сложная программа, и музыкальное сопровождение к ней выбрано сложное. Может, это рановато для неё, не знаю — давайте посмотрим, как будет дальше. Я пока не уверен, что она понимает, о чём катается.

Камила — нежная, располагающая к себе девочка, и в любом случае то, как она это катает, интересно. Но хочется видеть более лёгкие программы — война войной, но на войне разные истории бывают. К тому же у нас не войнушка, у нас фигурное катание. От кого-то хочется всё-таки увидеть какую-то лёгкую, летящую, может быть, даже мультяшную композицию, но тренерам, конечно, виднее — может такая музыка заряжает девчонок на четверные прыжки?" – приводит слова Урманова ТАСС.