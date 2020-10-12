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Победный прокат Александры Трусовой на этапе Кубка России в Москве. Видео

Победный прокат Александры Трусовой на этапе Кубка России в Москве. Видео
Фигурное катание / Кубок России 0

На втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве Александра Трусова показала новую произвольную программу, поставленную на музыку из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Трусова допустила серьёзную ошибку при приземлении с открывающего программу четверного лутца, но затем чисто исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также сольный четверной тулуп. Неожиданностью стало падение с каскада тройной лутц – тройной риттбергер, но остальные элементы были выполнены безупречно.

Этот прокат позволил Трусовой опередить лидировавшую после короткой программы Камилу Валиеву почти на 7 баллов по сумме двух программ, несмотря на то, что перед вторым днём соревнований Александра уступала сопернице 10 баллов.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть на сайте Первого канала

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