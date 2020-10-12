Победный прокат Александры Трусовой на этапе Кубка России в Москве. Видео

На втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве Александра Трусова показала новую произвольную программу, поставленную на музыку из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Трусова допустила серьёзную ошибку при приземлении с открывающего программу четверного лутца, но затем чисто исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также сольный четверной тулуп. Неожиданностью стало падение с каскада тройной лутц – тройной риттбергер, но остальные элементы были выполнены безупречно.

Этот прокат позволил Трусовой опередить лидировавшую после короткой программы Камилу Валиеву почти на 7 баллов по сумме двух программ, несмотря на то, что перед вторым днём соревнований Александра уступала сопернице 10 баллов.

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