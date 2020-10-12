Жулин: у Синициной сильное воспаление. Нога даже не держится

Александр Жулин, тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, объяснил, почему паре не удалось завершить произвольный танец на втором этапе Кубка России в Москве.

«Ребята получили два дня выходных, сейчас посмотрим, как Виктория будет восстанавливаться. У неё сильное воспаление сухожилия, нога даже не держится.

Конечно, я очень расстроился. В больницу обращаться не нужно, надо сделать процедуры и уколы. Нужно понять, как быть с нагрузками. Это самое сложное для тренера. Будем смотреть», — приводит слова Жулина «Р-Спорт».

Синицина и Кацалапов — серебряные призёры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019). По итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Москве они занимали первое место.