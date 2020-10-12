Яна Рудковская: болели, кричали и испытали сегодня невероятные эмоции!
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на победу его подопечных на втором этапе Кубка России. Напомним, победу в соревнованиях одиночниц одержала Александра Трусова, а у одиночников первенствовал Артём Ковалёв.
«Болели, кричали и испытали сегодня невероятные эмоции! Поздравляю весь тренерский штаб «Ангелов Плющенко» с двумя победами на втором этапе Кубка России! И, конечно, главных звёзд и победителей сегодняшнего турнира — Сашу Трусову и Артема Ковалёва — с заслуженными победами! Молодцы! Гордимся!» — написала Рудковская в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Яны Рудковской.
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