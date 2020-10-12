Александра Трусова: если честно, я не понимаю, как люди катаются в паре

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что не понимает, как фигуристы катаются в паре.

«Я тренируюсь, как всегда, и потом ещё дополнительно, индивидуально. Даже пробовали с Дмитрием Сергеевичем Михайловым кататься в паре, снимали видео. Но, если честно, я не понимаю, как люди катаются в паре. Хотя это было интересно», — приводятся её слова на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также она прокомментировала свою победу на втором этапе Кубка России в Москве.

«В этом сезоне программы у меня такие, как я хотела. Короткая – медленная, я очень долго об этом мечтала. Программа о весне, когда всё оживает, появляются первые цветы, листья на деревьях. Это как рождение чего-то нового.

А в произвольной – музыка из «Ромео и Джульетты», но я не Джульетта, а злой рок, злая судьба любви, поэтому и музыка так подобрана», — добавила она.