Александра Трусова: если честно, я не понимаю, как люди катаются в паре

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что не понимает, как фигуристы катаются в паре.
«Я тренируюсь, как всегда, и потом ещё дополнительно, индивидуально. Даже пробовали с Дмитрием Сергеевичем Михайловым кататься в паре, снимали видео. Но, если честно, я не понимаю, как люди катаются в паре. Хотя это было интересно», — приводятся её слова на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Также она прокомментировала свою победу на втором этапе Кубка России в Москве.
«В этом сезоне программы у меня такие, как я хотела. Короткая – медленная, я очень долго об этом мечтала. Программа о весне, когда всё оживает, появляются первые цветы, листья на деревьях. Это как рождение чего-то нового.
А в произвольной – музыка из «Ромео и Джульетты», но я не Джульетта, а злой рок, злая судьба любви, поэтому и музыка так подобрана», — добавила она.
- 12 октября 2020
-
13:33
-
12:39
-
11:24
-
11:24
-
10:31
-
09:43
-
09:00
-
00:39
-
00:17
- 11 октября 2020
-
23:37
-
23:23
-
23:13
-
21:56
-
21:40
-
21:31
-
20:57
-
20:51
-
20:44
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
19:50
-
19:45
-
19:15
-
18:10
-
17:24
-
16:38
-
15:56
-
15:37
-
15:20
-
15:09
-
14:50
-
13:44
-
12:45
-
12:34