Камила Валиева: в произвольной программе изображаю змею. Мои движения будто повторяют её

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, на какую тему поставлена её произвольная программа. Напомним, на втором этапе Кубка России в Москве Валиева заняла второе место в соревнованиях одиночниц, уступив Александре Трусовой.

«Программа поставлена на музыку «Болеро» Равеля. Я читала, как создавалось это музыкальное произведение. Но у меня в этой программе другой образ: я изображаю змею. И если вы посмотрите на мой костюм, то сами всё поймёте. И мои движения по пластике будто повторяют движения змеи.

Такие получились в этом сезоне у меня программы: в короткой изображаю птицу, а в произвольной – змею. Мне кажется, это интересно исполнять хореографически», — приводятся слова Валиевой на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).