Радионова: Валиева — шикарная. Очень люблю её катание

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова оценила выступление Камилы Валиевой на этапе Кубка России в Москве. Валиева заняла второе место, уступив лишь Александре Трусовой.
«Конечно, Камила шикарная, я очень люблю её катание, но, мне кажется, вчера она сама не ожидала таких высоких оценок, и сегодня на неё свалился груз ответственности, с которым она, к сожалению, не справилась», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».
Также Радионова оценила выступление Трусовой.
«Саша Трусова меня очень удивляет в этом сезоне, она очень прибавила, она действительно стала совершенно другой и показала себя большим молодцом. Если она продолжит трудиться столь же упорно, то продвинется сильно вперёд и добьётся больших результатов. Хочу поздравить её с победой», — добавила она.
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