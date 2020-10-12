Радионова: Валиева — шикарная. Очень люблю её катание

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова оценила выступление Камилы Валиевой на этапе Кубка России в Москве. Валиева заняла второе место, уступив лишь Александре Трусовой.

«Конечно, Камила шикарная, я очень люблю её катание, но, мне кажется, вчера она сама не ожидала таких высоких оценок, и сегодня на неё свалился груз ответственности, с которым она, к сожалению, не справилась», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».

Также Радионова оценила выступление Трусовой.

«Саша Трусова меня очень удивляет в этом сезоне, она очень прибавила, она действительно стала совершенно другой и показала себя большим молодцом. Если она продолжит трудиться столь же упорно, то продвинется сильно вперёд и добьётся больших результатов. Хочу поздравить её с победой», — добавила она.