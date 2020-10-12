Чайковская: это не Валиева не готова к «Болеро», а сама программа не готова

Заслуженный тренер России Елена Чайковская поделилась мнением о произвольной программе фигуристки Камилы Валиевой «Болеро» на музыку Равеля. Некоторые эксперты посчитали, что она не подходит 14-летней Валиевой.

«Дело не в том, что Валиева не готова, а в том, что она воздушная, летящая. А „Болеро“ – это там-та-ра-ра-ра-дам. Оно бьет тебя о землю! Оно прибивает. Если ты отражаешь это, то программа становится весомой и производит впечатление. Но это не Камила не готова к этой программе, а сама программа не готова. Возможно, она спустя какое-то время поймает тему „Болеро“. Чтобы это сделать, надо немножко менять стиль, направление, настроение, потому что это абсолютно другой регистр, необходимо полное переключение на эту музыку. Я не очень люблю говорить о том, что ещё не совсем готово, потому что когда будет готово, будет совершенно иная картина. Камила очень интересная спортсменка, которая завораживает зрителя, хочется на неё глядеть и поддерживать её», — приводит слова Чайковской «Р-Спорт».