Чайковская: Плющенко с Трусовой начали дерзать. Это было творчески и достойно

Заслуженный тренер России, председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская поддержала тренерский штаб Евгения Плющенко, рискнувший поставить аксель в 3,5 оборота в короткую программу Александры Трусовой.

«Трусова в короткой программе рискнула пойти на аксель в три с половиной оборота, и я в этом плане абсолютно солидарна с тренером Плющенко. Я бы тоже так сделала. Надо не упустить момент для того, чтобы пробовать этот сложнейший элемент. И они выбрали этот старт, и она этот старт прошла. Аксель она показывала на тренировке, на разминке был хороший выезд, и правильно, что они пошли на него в программе, потому что всегда можно сформировать облегчённый вариант программы ради чистого исполнения, а они начали дерзать, потому что в будущем это им принесёт серьёзное прибавление в оценках.

Прибавила ли Трусова? Конечно. В пластике, в музыкальности, она начала кататься по-другому. И выглядит по-другому. Я ещё после контрольных прокатов говорила, что и она, в том числе, успела преобразиться.

От кого идут улучшения? Конечно, от Плющенко, а кто ещё влияет? У него есть люди, которые следят за тренировочным процессом, зачем ему кто-то, что он, сам не умеет кататься, что ли? Это все его тренерские задачи, которые он решает, но самое главное, что я приветствую, что он вставил тройной аксель в короткую программу. Это дорогого стоит. Это было творчески и достойно», — приводит слова Чайковской РИА «Новости».