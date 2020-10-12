Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бестемьянова — о противостоянии школ Плющенко и Тутберидзе: без конкуренции нет прогресса

Бестемьянова — о противостоянии школ Плющенко и Тутберидзе: без конкуренции нет прогресса
Фигурное катание / Кубок России 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о противостоянии школ в фигурном катании.

После перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной в России заговорили не о борьбе спортсменок на льду, а о противостоянии школ.

«Это было всегда. Тренер боролся с тренером, город с городом. В парах, например, всегда была борьба между ЦСКА и питерской группой Москвина и потом уже Тамарой Николаевной Москвиной и группой Жука. В одиночном катании всегда было противостояние Мишина и Жука, Мишина и Тарасовой. Что с этим можно сделать?! Мне кажется, это только популяризирует наш вид спорта, делает его спортом номер один у нас в стране. О чём сегодня говорят? Что сегодня показывает Первый канал? Фигурное катание. Конкуренция — это всегда рост. Спортсмены должны видеть в этом плюс и должны от этого выигрывать. Без конкуренции нет прогресса», — приводит слова Бестемьяновой «Российская газета».

«Судьи очень злились. Они болели против Трусовой». Что вообще творилось в «Мегаспорте»?
Этап Кубка России превратили в шоу. Даже в «Ледниковом периоде» судят честнее.
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020