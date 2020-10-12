Усачёва: когда ставили «Ромео и Джульетту», прочитала Шекспира на английском и русском

Бронзовый призёр второго этапа Кубка России в женском одиночном катании 14-летняя Дарья Усачёва рассказала, как работала над постановкой произвольной программы на музыку Сергея Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта».

«Все программы, которые нам ставят тренеры, очень насыщенные. В них всё продумано до деталей, до мелочей, и ты не можешь ни на секунду расслабиться. Это сложно. Но насколько это сложно, настолько это и интересно. Когда программа насыщена, её и катать интересно, чем просто ехать. С помощью этой насыщенности можно отобразить образ, раскрыть и показать всю программу. Это не просто заход – прыжок, а программа.

Конечно, когда мы ставим программу, например, как «Ромео и Джульетта», то я готовлюсь не только на льду. Я и фильм посмотрела, и прочитала Шекспира на английском и русском. На английском, конечно, трудно, но попробовала. Но на соревнованиях задумываться об этом уже не нужно, потому что стоит другая задача – сделать чисто, что делал на тренировках, настроиться головой…

Разные чувства у меня сейчас. Но будет второй этап. Будем готовиться, каждый день работать, катать программы. Это как фундамент, на котором потом строишь дом. Значит, будем строить», — приводит слова Усачёвой пресс-служба ФФККР.