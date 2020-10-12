Усачёва: когда ставили «Ромео и Джульетту», прочитала Шекспира на английском и русском

Бронзовый призёр второго этапа Кубка России в женском одиночном катании 14-летняя Дарья Усачёва рассказала, как работала над постановкой произвольной программы на музыку Сергея Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта».
«Все программы, которые нам ставят тренеры, очень насыщенные. В них всё продумано до деталей, до мелочей, и ты не можешь ни на секунду расслабиться. Это сложно. Но насколько это сложно, настолько это и интересно. Когда программа насыщена, её и катать интересно, чем просто ехать. С помощью этой насыщенности можно отобразить образ, раскрыть и показать всю программу. Это не просто заход – прыжок, а программа.
Конечно, когда мы ставим программу, например, как «Ромео и Джульетта», то я готовлюсь не только на льду. Я и фильм посмотрела, и прочитала Шекспира на английском и русском. На английском, конечно, трудно, но попробовала. Но на соревнованиях задумываться об этом уже не нужно, потому что стоит другая задача – сделать чисто, что делал на тренировках, настроиться головой…
Разные чувства у меня сейчас. Но будет второй этап. Будем готовиться, каждый день работать, катать программы. Это как фундамент, на котором потом строишь дом. Значит, будем строить», — приводит слова Усачёвой пресс-служба ФФККР.
- 12 октября 2020
-
19:37
-
18:45
-
18:31
-
17:34
-
16:34
-
16:04
-
14:17
-
13:33
-
12:39
-
11:24
-
11:24
-
10:31
-
09:43
-
09:00
-
00:39
-
00:17
- 11 октября 2020
-
23:37
-
23:23
-
23:13
-
21:56
-
21:40
-
21:31
-
20:57
-
20:51
-
20:44
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
19:50
-
19:45
-
19:15
-
18:10
-
17:24
-
16:38
-
15:56