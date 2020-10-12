Бузова: мы с Соловьёвым — эксклюзивная пара проекта «Ледниковый период»!

Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о своих целях в телепроекте «Ледниковый период». Бузова катается в паре с олимпийским чемпионом в команде Дмитрием Соловьёвым.

«Для меня главное — быть счастливой и получать удовольствие. Да, многое поменялось в жизни, потому что есть определённые задачи: первая – научиться кататься, вторая – сделать это лучше всех, красиво, профессионально. Выиграть? Естественно, поставила такую планку.

Мы с Димой — эксклюзивная пара проекта! Мой партнёр ещё ни разу не принимал участия в «Ледниковом периоде», я — тем более, поэтому в команде мы единственные два человека с незашоренным взглядом, которые не знают, как всё строится. И я считаю, что это только плюс!

Самая большая конкурентка для себя — я сама. Когда начинала карьеру, ни на кого не смотрела. Не могу, например, себя сравнивать с Дмитрием Сычёвым, он кроме того, что футболист в прошлом, профессиональный хоккеист, который на льду уже ездит как «Авербох», ну как бог нашего проекта, уже появился специфический сленг. Потом очень странная история, некоторые ребята говорят: «Мы ни разу не катались». Я просто знаю, как на льду выглядит человек, который ни разу не катался. Я их сразу вычислила, этих обманщиков, зачем вводить в заблуждение? Если ты умел — хорошо, учись лучше.

Поэтому я стараюсь, хочу преодолеть себя, страх, хочу удивлять вас в новом сезоне, хочу, чтобы мной гордились, я хочу, чтобы вы видели мой рост, что из трусишки, которая в уме считает шаги, в итоге получилась ласточка, которая летает в переносном смысле этого слова. И плывет по льду. Ой, как красиво… Среди участниц есть девчонки маленькие, классные, юркие, их партнёр просто берёт и крутит. А мне Илья сказал, что я большая, с ней такого не сделаешь. Я такая думаю: вообще-то, я высокая, статная, а не большая», — приводит слова Бузовой StarHit.