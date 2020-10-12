Алексей Ягудин: пригласили старого инвалида-фигуриста танцевать на полу

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал фрагмент репетиции танца для нового спектакля, который будет поставлен в Австрии.
«Отрывок маленького кусочка танца для ролика. Даже не верится, что пригласили старого инвалида-фигуриста танцевать на полу. А скоро в Австрии постановка полноценного танцевального спектакля, очень круто. Евгений Присяжный, спасибо за авторскую постановку», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
После окончания профессиональной спортивной карьеры Ягудин выступает в ледовых шоу и работает на телевидении. В настоящий момент вместе с Алиной Загитовой Алексей ведёт проект «Ледниковый период». Ягудин задействован и в театральных постановках.
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