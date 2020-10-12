Елена Ильиных показала фотографии из балета «Распутин», в котором танцевала

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии балета «Распутин», где она исполняет роль императрицы Александры Фёдоровны. Ильиных показала снимки сцен с Николаем II, в роли которого предстал ведущий солист Тетра имени Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Любимов.
Балет был поставлен в 2019 году японским хореографом Юкой Ойши специально для сезона выступлений Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре Palladium. В 2020-м спектакли не состоялись из-за пандемии коронавируса, но будут возобновлены в мае 2021 года.
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
16 января 2020 года у Елены Ильиных и Сергея Полунина родился сын. Мальчика назвали Миром.
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