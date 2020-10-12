Аделина Сотникова опубликовала фото в чёрном платье с декольте

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото в чёрном вечернем платье с декольте, подчёркивающим грудь.

«Любовь нужно в себе постоянно поддерживать. Добрыми эмоциями и поступками, любимыми местами, книгами, людьми, уединением, животными. Любовь – как мышца, которую необходимо постоянно тренировать», — подписала снимок Сотникова.

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме»

Подписчиков восхитила красота спортсменки.

artem_vip_nomer: «Красотка внеземных масштабов».

ersh1503: «Аделина прекрасная. Фотограф — гений. Такой момент поймал».

akhmedov8762: «Суждения о любви у каждого своё. Кто-то говорит одно, кто-то — другое. Каждый видит её по-своему».

andreypupishev2991: «Аделина, ты обворожительна! Очень красивые и правильные слова!»

almira.zinnurova: «Аделиночка, вы очень красивая и мудрая не по годам».